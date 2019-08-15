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четверг, 15 августа 2019 14:37

ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит Неймара

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ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит Неймара
Будущее Неймара будет решать в последние дни трансферного окна

ПСЖ определился, при каких условиях отпустит Неймара в "Барселону".

Французы требуют Коутиньо, Нельсона Семеду, Жан-Клера Тодибо и 90 млн евро за звездного форварда повидомоляе "RAC1".

Пока "Барселона" изучает предложение от парижан. Окончательного решения не принято. .

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Неймар пропустил первый тур Лиги 1 и, скорее всего, не сыграет в ближайших матчах ПСЖ через гнев фанатов парижского клуба.
PSZH opredelilsya, pri kakikh usloviyakh

https://football24.ua
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15
августа

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