ПСЖ отклонил предложение "Реала" о трансфере Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" решил не принимать предложение "Реала" о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает TF1.

По информации источника, парижский клуб не заинтересовало предложение в €160 млн. Ожидается, что "Реал" не станет отступать и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе.

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Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017-го, а до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.