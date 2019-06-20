ПСЖ объявил заоблачную цену на Неймара

Руководители ПСЖ готовы отпустить Неймара только по 300 миллионов

Похоже, форвард ПСЖ Неймар проведет следующий сезон в парижском клубе.

Руководство ПСЖ однозначно намекнуло потенциальным покупателям, что не намерено прощаться с Неймаром этим летом, сообщает Le Parisien.

По информации издания, парижане не отпустят звездного бразильца менее чем за 300 млн евро. Такой ценник на 27-летнего форварда делает его переход в другой клуб фактически нереальным.

Напомним, основными претендентами на приобретение Неймара в СМИ называют "Барселону" и "Реал".

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В прошлом сезоне Лиги бразилец провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-и ассистами.