ПСЖ объявил заоблачную цену на Неймара

Похоже, форвард ПСЖ Неймар проведет следующий сезон в парижском клубе.
Руководство ПСЖ однозначно намекнуло потенциальным покупателям, что не намерено прощаться с Неймаром этим летом, сообщает Le Parisien.
По информации издания, парижане не отпустят звездного бразильца менее чем за 300 млн евро. Такой ценник на 27-летнего форварда делает его переход в другой клуб фактически нереальным.
Напомним, основными претендентами на приобретение Неймара в СМИ называют "Барселону" и "Реал".
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В прошлом сезоне Лиги бразилец провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-и ассистами.
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