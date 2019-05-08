"ПСЖ" не будет продлевать контракт с легендарным вратарем

"ПСЖ" больше не рассчитывает на Буффона.Фото: REUTERS

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон в конце сезона покинет "ПСЖ", ведь руководство клуба не будет предлагать итальянцу продление контракта, сообщает журналист "Bild" Кристиан Фалк.

Источник заявил, что в связи с этим в команду вернется находящийся в аренде в "Айнтрахте" Кевин Трапп, хотя ранее также была информации о покупке Давида Де Хеа.

41-летний Буффон перешел в стан чемпиона Франции прошлым летом и сейчас находится в раздумии насчет продолжения своей карьеры футболиста.

В случае завершения карьеры футболиста опытному итальянцу готов предложить работу в структуре клуба "Ювентус".

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В текущем сезоне в составе "ПСЖ" кипер провел 23 матча, в которых пропустил 21 гол и 9 матчей провел "на ноль".