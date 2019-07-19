ПСЖ может обменять Неймара на звездного нападающего

Неймар не видит своего будущего в Париже

Неймар решительно настроен покинуть ПСЖ летом этого года.

Французский гранд может обменять Неймара на нападающего "Ювентуса" Дибала с определенной суммой доплаты, сообщает "El Chiringuito TV". Ранее сообщалось о том, что отец Неймара отправился в Турин для переговоров с "Ювентусом"

Отметим, что ПСЖ требует за звездного бразильца сумму, не меньшую той, которую они выплатили летом 2017 - 222 млн евро. Главным претендентом на трансфер Неймара была "Барселона", но сейчас эта сумма является неподъемной для "блаугранас", которые уже взяли кредит в банке на 35 млн евро, подписывая Гризманна.

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Неймар за 2 сезона в ПСЖ забил 51 гол в 58 матчах и выиграл два титула чемпиона Франции. Однако, бразильца начали преследовать травмы.