ПСЖ и "Реал" могут обменяться своими скандальными звездами

В Мадриде на Бэйла уже не рассчитывают

ПСЖ и "Реал" обсуждают возможность обмена форварда Неймара и вингера Гарета Бэйла, передает The Independent.

По информации издания, это соглашение может устроить как клубы, так и игроков. Чемпион Франции хочет избавиться проблемного форварда и получить за него игрока, который может стать заменой Неймару.

"Королевский" клуб хочет расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб.

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В прошлом сезоне "Реал" стал только 3-м в чемпионате Испании и вылетел в 1/8 Лиги Чемпионов. ПСЖ хоть выиграл чемпионат Франции, но уступил на той же стадии ЛЧ.