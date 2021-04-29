ПСЖ хотел приобрести Ярмоленко

Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший лидер "Динамо" и игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко мог стать игроком ПСЖ.

Бывший скаут парижского клуба Луис Феррер рассказал, что следил за украинцем, сообщает "Бомбардир".

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"Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому что по профилю он подходил ПСЖ. И он - талантливый и сильный футболист.

Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда надо иметь опции, кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, и он действительно обладал теми качествами, которые нам были нужны", - отметил Феррер.

Контракт Ярмоленко принадлежал киевскому "Динамо" с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую "Боруссию" за €25 млн. Летом 2018-го контракт Ярмоленко выкупил лондонский "Вест Хэм" за €20 млн. Последние три сезона Ярмоленко много пропускает из-за травм. По сообщению СМИ, летом игрок может вернуться в Украину.