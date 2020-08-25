ПСЖ хочет уволить Тухеля

Тухелю не прощен проигрыш в финале Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Финалист Лиги чемпионов ПСЖ рассматривает возможность увольнения наставника команды Томаса Тухеля.

Боссы клуба не могут простить немецкому тренеру проигрыш в финальном матче самого престижного клубного турнира мира, сообщает AS.

Парижский клуб готов освободить немецкого специалиста в рамках перестройки состава. Команду уже покинули несколько опытных игроков, менеджмент не против завершить перезагрузку приглашением нового тренера.

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Томас Тухель работает с ПСЖ с лета 2018 года. За это время дважды становился чемпионом Франции. В финале ЛЧ ПСЖ минимально проиграл "Баварии".