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понедельник, 17 июня 2019 17:00

ПСЖ готов продавать звезд. Клуба надоело их поведение

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ПСЖ готов продавать звезд. Клуба надоело их поведение
Неймар больше известен не достижениями на поле, а постоянными скандалами вне футбольного поля

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не скрывает, что поведение некоторых игроков вызывает у руководства раздражение.

Вероятно, речь в том числе о форварде Неймара, который сейчас проходит по делу по обвинению в изнасиловании.

"Футболисты должны стать более ответственными. Они должны работать лучше и отдавать больше сил на поле. Они находятся в нашем клубе не для развлечения ".

"Если они не согласны - двери открыты и до свидания. Нам здесь не нужна эта звездная поведение ", - утверждает Аль-Хелаифи.

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В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но вылетел в Лиге чемпионов в 1/8 финала и проиграл финал национального Кубка.

https://sport.ua
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17
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