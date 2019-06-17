ПСЖ готов продавать звезд. Клуба надоело их поведение

Неймар больше известен не достижениями на поле, а постоянными скандалами вне футбольного поля

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не скрывает, что поведение некоторых игроков вызывает у руководства раздражение.

Вероятно, речь в том числе о форварде Неймара, который сейчас проходит по делу по обвинению в изнасиловании.

"Футболисты должны стать более ответственными. Они должны работать лучше и отдавать больше сил на поле. Они находятся в нашем клубе не для развлечения ".

"Если они не согласны - двери открыты и до свидания. Нам здесь не нужна эта звездная поведение ", - утверждает Аль-Хелаифи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"

В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но вылетел в Лиге чемпионов в 1/8 финала и проиграл финал национального Кубка.