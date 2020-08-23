ПСЖ – "Бавария" – 0:1 (Второй тайм)

Кубок чемпионов на стадионе "Да Луш". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Долгожданный финал Лиги чемпионов наконец-то будет сыгран сегодня. Гранд французского футбола встретится с немецким грандом. Извечный спор двух мировых держав продолжится в футболе - ПСЖ против "Баварии".

Хотя, по словам классика, не все так однозначно. Сегодня "Радио Франс" вело репортаж с Марселя - единственного города во Франции, чья команда выигрывала Кубок в далеком 1993-ем году. Так что Марсель сегодня окрасится в цвета "Баварии" и желает своим заклятым врагам из Парижа только поражения.

Букмекеры тоже поддерживают марсельцев и считают фаворитом мюнхенский клуб в соотношении 60% на 40%. Имели ли они правы - узнаем через пару часов.

Тренеры объявили стартовые составы на решающий матч.

ПСЖ: Навас; Керера, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Эррера, Паредес; Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Бавария": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Тьяго, Горетцка; Гнабри, Мюллер, Коман; Левандовски.

Команды уже выходят на поле.

Игра началась!

2 мин. "Бавария" запрессинговали ПСЖ, но до удара дело не дошло.

6 мин. Позиционная борьба с давлением "Баварии" по всему полю.

9 мин. Штрафной били подопечные Тухеля, но сделали это бездарно.

12 мин. Коман пытался прорваться по центру, но передержал мяч.

15 мин. Мбаппе бил дважды, но оба раза его удары заблокировали защитники.

18 мин. Неймар выходил один на один, но Мануэля так просто не пробьешь. Только угловой у парижан.

22 мин. Левандовский показал ПСЖ зубы. С пол оборота бил Роберт, но попал в штангу!

24 мин. Ди Мария! С выгодной позиции бил Анхель, но перестарался - выше ворот.

26 мин. Боатенг не доиграл матч - травма. Зюле вместо него.

28 мин. Первая желтая карточка. Дэвис проштрафился. Осторожным надо быть канадцу.

30 мин. Гнабри хотел повторить свой проход, которым открыл счет в предыдущем матче, но защитники ПСЖ этот проход тоже видели.

32 мин. Роберт! Бил Левандовский с трех метров, но Навас сумел среагировать и отбить мяч.

36 мин. Коман прошел по левому флангу и подал, но партнеры не верили в эту подачу и смотрели на мяч, как зачарованные.

40 мин. Мбаппе сбил Киммиха. Как ни странно, не хватило скорости Киллиану.

43 мин. Угловой "Баварии" закончился пасом на своего вратаря Нойера. Острая игра, ничего не скажешь!

45 мин. Обрезался кто-то из защиты "Баварии", но Мбаппе не сумел пробить Нойера.

Уже перерыв. Не хило!

46 мин. Первую атаку "Баварии" после перерыва заблокировал Тьяго Силва.

49 мин. Нет преимущества ни у одного из соперников. Атакой на атаку отвечают команды.

52 мин. Гнабри сбил Неймара и это событие переросло в небольшую стычку между командами. Желтая в баварца.

56 мин. И еще одна желтая у немцев. Зюле наградил арбитр.

59 мин. ГОЛ! Коман! Забил головой после идеального навеса от Мюллера! 1:0!

61 хв. Дежавю! Мюллер на Комана, але Тьяго Сілва виносить із порожніх воріт.

65 мин. Вератти вышел вместо Паредеса в парижан. Надо что-то менять, потому что "Бавария" зажала своими безумными оборотами.

68 мин. Коутиньо и Перишич вышли на поле. Герой встречи Коман и нервный сегодня Гнабри пошли отдыхать.

70 мин. Нойер спас ворота немцев после удара Маркиньос с трех метров. Ногу выставил опытный вратарь.

73 мин. Мбаппе прошел двух защитников и упал. Арбитр на него даже не посмотрел.

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