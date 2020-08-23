ПСЖ – "Бавария" – 0:0 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 207
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 108
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 126
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 252
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 621
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 261
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
Ястремская победила Винус Уильямс на турнире США
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
Румменигге спас больше десяти безнадежных матчей
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
Как "Севилья" перестреляла "Интер" в финале Лиги Европы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
"Шахтер" начал новый сезон из скандальной победы
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
Динамовец Луческу разгромил "Олимпик" в дебютном матче
Интервью
1/5
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 738
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6228
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2160
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 198
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
воскресенье, 23 августа 2020 21:00

ПСЖ – "Бавария" – 0:0 (Первый тайм)

  Комментировать
ПСЖ – &quot;Бавария&quot; – 0:0 (Первый тайм)
Кубок чемпионов на стадионе "Да Луш". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Долгожданный финал Лиги чемпионов наконец-то будет сыгран сегодня. Гранд французского футбола встретится с немецким грандом. Извечный спор двух мировых держав продолжится в футболе - ПСЖ против "Баварии".

Хотя, по словам классика, не все так однозначно. Сегодня "Радио Франс" вело репортаж с Марселя - единственного города во Франции, чья команда выигрывала Кубок в далеком 1993-ем году. Так что Марсель сегодня окрасится в цвета "Баварии" и желает своим заклятым врагам из Парижа только поражения.

Букмекеры тоже поддерживают марсельцев и считают фаворитом мюнхенский клуб в соотношении 60% на 40%. Имели ли они правы - узнаем через пару часов.

Тренеры объявили стартовые составы на решающий матч.

ПСЖ: Навас; Керера, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Эррера, Паредес; Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Бавария": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Тьяго, Горетцка; Гнабри, Мюллер, Коман; Левандовски.

Команды уже выходят на поле.

Игра началась!

2 мин. "Бавария" запрессинговали ПСЖ, но до удара дело не дошло.

6 мин. Позиционная борьба с давлением "Баварии" по всему полю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, почему "Бавария" победит ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ПСЖ – "Бавария" – 0:0 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

С гетмана Мазепы сняли анафему

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Первую постановку "Лесной песни" назвали исключительной

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 32698
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 28638
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 7002
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6507
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6381
Спорт
Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Просмотров: 225
Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора
Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора Просмотров: 261
Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги
Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги Просмотров: 171
УЕФА хочет сохранить в Лиге чемпионов "финал восьми"
УЕФА хочет сохранить в Лиге чемпионов "финал восьми" Просмотров: 162
Бывший тренер "Милана" победил лейкоз, но заболел коронавирус
Бывший тренер "Милана" победил лейкоз, но заболел коронавирус Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 894
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua