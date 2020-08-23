ПСЖ – "Бавария" – 0:0 (Первый тайм)

Кубок чемпионов на стадионе "Да Луш". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Долгожданный финал Лиги чемпионов наконец-то будет сыгран сегодня. Гранд французского футбола встретится с немецким грандом. Извечный спор двух мировых держав продолжится в футболе - ПСЖ против "Баварии".

Хотя, по словам классика, не все так однозначно. Сегодня "Радио Франс" вело репортаж с Марселя - единственного города во Франции, чья команда выигрывала Кубок в далеком 1993-ем году. Так что Марсель сегодня окрасится в цвета "Баварии" и желает своим заклятым врагам из Парижа только поражения.

Букмекеры тоже поддерживают марсельцев и считают фаворитом мюнхенский клуб в соотношении 60% на 40%. Имели ли они правы - узнаем через пару часов.

Тренеры объявили стартовые составы на решающий матч.

ПСЖ: Навас; Керера, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Эррера, Паредес; Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Бавария": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Тьяго, Горетцка; Гнабри, Мюллер, Коман; Левандовски.

Команды уже выходят на поле.

Игра началась!

2 мин. "Бавария" запрессинговали ПСЖ, но до удара дело не дошло.

6 мин. Позиционная борьба с давлением "Баварии" по всему полю.

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