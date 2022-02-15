"Прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи" - Абраменко пообещал бороться за медаль

Украинский фристайлист Александр Абраменко. Фото: НОК Украины

В олимпийском Пекине-2022 фристайлисты провели квалификационные раунды в соревнованиях по лыжной акробатике, в которых Украину представили Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Абраменко обеспечил себе путевку в олимпийский финал с первой попытки. Окипнюк стал лидером второй квалификации и также сразится за медали в финальной части соревнований, которые состоятся уже завтра, 16 февраля, в 13:00 по киевскому времени, передает сайт НОК Украины.

Котовский только вчера вернулся из изоляции и уже сегодня выступил на Олимпийских играх, но не квалифицировался в финал.

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"Это уже пятая Олимпиада для меня. Честно говоря, думал, что будет легче. Однако очень волновался в преддверии старта. Трудно здесь выступать. Очень холодно. И ситуация с COVID-19 вмешалась в ход событий. Однако имеем, что имеем.

С волнением сегодня наблюдал за оценками судей. Чувства, что прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи. Однако потом понял: сегодня они оценивают всех сдержанно. Потому успокоился. Очень рад, что справился и попал в первую шестерку финалистов. Завтра будем бороться за медали", - сказал Абраменко.

33-летний Абраменко - действующий олимпийский чемпион, ведь он победил в Пхенчхане-2018. В 2019 году становился вице-чемпионом мира. 23-летний Окипнюк пока не может похвастаться такими достижениями. На чемпионате мира-2021 стал 12-м.