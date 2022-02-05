Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией

Канадский журналист Ли Рини. Фото: Кyivpost.com

В первый день Олимпиады произошел скандал из-за российского комментатора Дмитрия Губерниева.

Он оскорблял журналиста с украинской аккредитацией канадца Ли Рини, который пишет для издание Lviv Today, сообщает "24 канал".

На видео слышно, как Губерниев не слишком культурно выражается, используя ненормативную лексику. Россиянин позволяет себе высказывания о "проклятом неудачнике" и "отбросе".

Рини предположил, что конфликт возник из-за того, что он сделал замечания российским журналистам, что они на пресс-конференции с украинскими спортсменами прибегают чуть ли не к провокациям, когда вместо вопросов о тренировке или соревновании, расспрашивают об украинском и русском языке.

По его словам Рини, российский журналист искал возможности для провокации. Об этом может свидетельствовать и то, что в опубликованном видео нет начала конфликта, а только его концовка, где Губерниев позволяет себе непристойные высказывания.

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"Я нахожусь в Пекине, как и на других Олимпийских играх, о которых я освещал – в том числе в Сочи 2014, – чтобы освещать истории украинских спортсменов.

Вместо того, чтобы говорить о том, каким опустошенным должен чувствовать себя Иван сегодня, пропустив соревнования (речь о фигуристе Иване Шмуратке, который сдал положительный тест на коронавирус –Gazeta.ua ), или как прекрасно должен чувствовать себя Александра (фигуристка Александра Назарова -Gazeta.ua), вынеся флаг своей страны , я вынужден отвечать на вопрос об этом дураке.

Российские журналисты издевались над украинским фигуристом о языке, а не о соревновании или тренировках.

Я чувствую, что в этом эпизоде ​​я специально стал мишенью, потому что российский журналист однажды узнал мое имя. Я предполагаю, что один из его коллег назвал мое имя, когда я утром обратил внимание на неоднократные вопросы языка.

Ради безопасности других украинских журналистов в Пекине я не хочу дальше комментировать и прошу все СМИ сосредоточиться на важных историях спортсменов своей страны", - прокомментировал канадец.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.