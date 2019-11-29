Провал защиты киевлян: главные выводы матча "Мальме" - "Динамо"

Киевское "Динамо" в рамках 5 тура Лиги Европы проиграло в гостях "Мальме" 3: 4.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры в Швеции:

Матч имел важное значение. В случае поражения "Мальме" терял шансы на продолжение борьбы в следующем раунде Лиги Европы. Поражения осложняло дальнейшие перспективы для "Динамо", теперь не все зависит от команды Михайличенко

Автор: Фанаты благодарят Маркуса Розенберга за карьеру

"Динамо" провалило игру в защите. Все четыре защитник украинской команды провели слабый матч. Кендзера и Миколенко проигрывали свои единоборства на флангах, а Шабанов и Кадар ошибались в центре защиты. . "Мальме" не создал ничего кроме давления. Этого было достаточно для победы.

Бущан не выручал. Вратарь "Динамо" не может записать мачт себе в актив. Ни один из 4 пропущенных голов не были невероятно сложными, но в одном из случаев вратарь не выручил команду.

Киевляне пропустили третий раз подряд в Лиге Европы быстрый гол. В обоих матчах против "Копенгагена" динамовцы пропускали на первых минутах. Не стал исключением матч в Швеции. Быстрый гол - меняет план на игру, заставляет игроков перестраиваться.

В третьем матче подряд в Лиге Европы "Динамо" пропускает на стартовой минутах

"Мальме" проводил активно первые 10-15 минут каждого из таймов. Пытался высоко прессинговать соперников и давить на полузащитников. А потом отдавали инициативу сопернику. Футболисты "Динамо" не были готовы к такому повороту событий на поле.

Команде Михайличенко не хватало Дениса Попова. Шведы много делали длинных передач, прострелов в штрафную. Это все хлеб Попова, который очень сильно играет в силовой борьбе. Предыдущий матч Лиги Европы против "Копенгагена" киевляне сыграли гораздо сильнее в защите как раз через сильную игру 20-летнего защитника.

Сергей Сидорук подвел команду. Капитан "Динамо" получил две не нужны желтые карточки. Сначала отбросил мяч после свистка арбитра, а потом за споры. Изъятие в середине второго тайма существенно повлияло на игру.

Сидорчук подвел "Динамо"

Маркус Розенберг красиво попрощался с футболом. 37-летний форвард прощался перед собственными болельщиками в матче против "Динамо". На счету Розенберга - два забитых мяча в ворота.

Арбитр тщательно реагировал на нарушения динамовцев. Уже в первом тайме игроки "Динамо" получили 3 желтых карточки. Причем не всегда эпизоды требовали такого сурового наказания. Во втором тайме каркопад только продолжился. Желтую получил даже Алексей Михайличенко.

"Мальме" заслужил победу. Гости выглядели мотивированными на все сто процентов в течение всего матча. В каждом эпизоде, в каждом эпизоде ​​играли до конца. Возможно, их футбол был предсказуем, но желание позволили все-таки вырвать победу.

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В другом матче группы "Копенгаген" победил "Лугано" в гостях 1: 0. Теперь "Динамо" нужно обыгрывать клуб из Швейцарии в Киеве желательно с крупным счетом и надеяться, что "Мальме" не победит в Копенгагене, или шведов, поэтому команда Михайличенко может по дополнительным показателям опередить "Копенгаген"