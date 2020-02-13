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четверг, 13 февраля 2020 09:34

"Против "Динамо" было труднее играть, чем против "Шахтера" - Йовичевич

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&quot;Против &quot;Динамо&quot; было труднее играть, чем против &quot;Шахтера&quot; - Йовичевич
Игорь Йовичевич выступал в Украине за "Карпаты", а затем два сезона был тренером львовской команды. Фото: ФК "Динамо" Загреб

Наставник юношеской команды "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Сегодня была тактическая игра. Считаю, что загребское "Динамо" победило заслуженно. С тех пор, как мы начали разыгрывать мяч в первой стадии тремя игроками, "Динамо" не могло найти баланс, им не хватало одного футболиста в центре поля.

Против "Динамо" нам было очень трудно в тактическом плане. Даже немного тяжелее, чем против "Шахтера". Киевляне лучше используют пространство. Поэтому самыми опасными были переходные стадии, когда мы в позиционной атаке теряли мяч, а они быстро выходили через Цитаишвили, Шулянського, Исаенко.

"Динамо" - очень хорошая команда. Броский рисунок игры, Костюк проводит очень хорошую работу. Перед матчем особое внимание обращали на Цитаишвили. Он имеет репутацию сильного дриблера, мастера игры один в один. Боялись его контратак", - сказал после матча Игорь Йовичевич в интервью "Футбол 24".

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Игорь Йовичевич работал 2 сезона главным тренером "Карпат". Сейчас возглавляет юношескую команду "Динамо" Загреб.

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