Прощай, Олимпиада. Россию отстранят от участия в Играх

Россиян несколько последних лет ловят на употреблении допинга

Российских атлетов отстранят от участия в Играх 2020-го в Токио и 2022-го в Пекине

Об этом сообщает glavcom.ua

Российское антидопинговое агентстве лишат статуса соответствия, а российских спортсменов отстранят от участия в двух ближайших Олимпиадах - летней 2020-го в Токио и зимней 2022-го в Пекине.

Об этом сообщил российский спортивный агент Андрей Митьков.

"Манипулирование данным московской антидопинговой лаборатории проводились российской стороной также в январе 2019-го. Именно тогда, когда туда не допускали экспертов WADA. Вероятно, "редактировали" пробы наших олимпийских героев-2014, которые сохранили медали через судебные иски. То есть изменения вносили уже не бывший директор лаборатории Григорий Родченков и его подчиненные. Изменения вносили наши. Тогда, когда лаборатория была опечатана СКР в ходе уголовного дела против Родченкова.

Такое, конечно, не прощают. В вопросе допуска к Олимпиаде-2018 за Россию подозрительно "вписались" МОК и хозяева - Корея. Сейчас мы остались одни, без поддержки.

Что будет дальше:

РУСАДА лишат статуса соответствия;

Россия не будет участвовать в двух следующих Олимпиадах;

МОК будет приглашать российских спортсменов в индивидуальном порядке и в нейтральном статусе;

И точно полетят головы наших спортивных чиновников", - написал Митьков.

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Ранее стало известно, что пробы российских спортсменов, которые хранились в Москве, были заменены другими.