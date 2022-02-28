Прощай надежда на Катар. ФИФА отстранит сборную России от международных соревнований

Международная Федерация футбола (ФИФА) готовится исключить Российский футбольный союз из списка своих членов.
Соответственно, тамошняя сборная не будет иметь права проводить международные матчи, сообщает Reuters.
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Руководящий орган мирового футбола применит новые санкции в отношении страны-агрессора из-за начала войны в Украине.
ФИФА исключит сборные России всех возрастных категорий по международным соревнованиям "до последующего сообщения". Сейчас продолжаются консультации с УЕФА, а официальное решение могут быть приняты даже сегодня, 28 февраля.
Соответственно, россияне не смогут сыграть в стыковых матчах квалификации на Кубок мира, запланированный на 24 марта.
Ранее ФИФА запретил сборной России использовать государственные символы – название страны, герб и гимн.
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".
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