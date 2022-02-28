Прощай надежда на Катар. ФИФА отстранит сборную России от международных соревнований

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Фото: Getty Images

Международная Федерация футбола (ФИФА) готовится исключить Российский футбольный союз из списка своих членов.

Соответственно, тамошняя сборная не будет иметь права проводить международные матчи, сообщает Reuters.

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Руководящий орган мирового футбола применит новые санкции в отношении страны-агрессора из-за начала войны в Украине.

ФИФА исключит сборные России всех возрастных категорий по международным соревнованиям "до последующего сообщения". Сейчас продолжаются консультации с УЕФА, а официальное решение могут быть приняты даже сегодня, 28 февраля.

Соответственно, россияне не смогут сыграть в стыковых матчах квалификации на Кубок мира, запланированный на 24 марта.

Ранее ФИФА запретил сборной России использовать государственные символы – название страны, герб и гимн.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".