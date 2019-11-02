Прорыв. Михайлюк результативно отыграл в НБА

Святослав Михайлюк сыграл первую игру в сезоне

Во встрече регулярного чемпионата НБА "Торонто Рэпторс" - "Детройт Пистонс" в составе гостей дебютировал игрок сборной Украины Святослав Михайлюк.

Уроженец Черкасс вышел на паркет с 8:23 минуты до конца игры при счете 92:111 в пользу канадцев. Через две минуты он набрал первые очки в сезоне броском из-за трехочковой дуги. К концу игры Михайлюк реализовал еще два трехочковые и завершил противостояние с 9 очками (3/4 3-очковых) и сделал 1 подбор при 1 потере. Об этом сообщает УНН.

Команда украинца претерпела третье фиаско в сезоне (113:125) при 2 выигрышах. "Торонто" имеет 4 победы в 5 баталиях.

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Михайлюк предыдущие четыре матча сезона провел на скамейке запасных.