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вторник, 30 марта 2021 13:00

Проиграв чемпионский пояс, спортсменка надела корону сексуальной красавицы
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Пейдж Ванзант
Фото: instagram.com/paigevanzant
Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант

27-летняя Пейдж Ванзант, от души налюбовавшись своими синяками и ссадинами после проигранных поединков в UFC и кулачных боёв, решила примерять корону.

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Американка опубликовала в Instagram эффектный снимок. Возвышаясь на шпильках в миниатюрном белье, девушка просит поклонников посмотреть выше.

И действительно, есть на что обратить внимание. Ее голову в этот раз украшает не бойцовский хвост, а королевская корона.

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Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Девушка собрала множество восторженных комментариев. Впрочем, не все болельщики Ванзант готовы наслаждаться ее королевским образом. Они требуют побед и чемпионский пояс.

Пейдж Ванзант - американский боец смешанных единоборств, писательница и модель. Снимается в телешоу, в частности, "Танцы со звездами".

Ранее сексуальный украинский баскетболист оказался на обложке Playboy.

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Дата
30
марта

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