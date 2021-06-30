Продолжит ли участие в Евро травмированный нападающий сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, получивший повреждение после грубого нарушения правил со стороны шведа Маркуса Даниэльссона, не будет играть в следующих матчах Евро-2020.

Футболист "Динамо" вернулся в Киев, сообщил помощник главного тренера Андрея Шевченко Александр Шовковский в Instagram. Там Беседин пройдет обследование, которое позволит оценить серьезность травмы.

"К сожалению, великие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на его помощь в следующих матчах, разве что на его поддержку. Но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что обойдется без сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды, чтобы вернуться еще более сильным", - написал Шовковский.

Фото: Reuters

Вчера сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Швецию со счетом 2:1. Беседин вышел на замену в начале овертайма и провел на поле меньше 10 минут.

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В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других четвертьфиналах между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.