Продолжение позора российских клубов и разгром команды Реброва: результаты матчей 2-го тура Лиги Европы

"Ференцварош" Реброва был разгромлен дома чемпионом "Болгарии". Фото: Фото: Czeglédi Zsolt

Вчера состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы. Gazeta.ua знакомит читателей с результатами матчей.

В группе "А" испанская "Севилья" дала отдохнуть ведущим игрокам в игре против кипрского АПОЭЛ. Поэтому только минимальная победа команды Лопатеги. В другой игре "Дюделндж" был разгромлен дома "Карабахом" - 1: 4

"Трабзоноспор" сыграл вничью с "Базелем" в группе 2: 2 "С", а российский Краснодар "во второй раз потерпел поражение. На этот раз от испанского" Хетафе "1: 2. Команда из Ростова имеет в своем активе разницу 1: 7 по забитых и пропущенных мячах не в свою пользу.

В группе "D" норвежский "Русенборг" дома ничего не мог противопоставить ПСВ - 1: 4, а португальский "Спортинг" в сложном матче победил австрийский ЛАСК 2: 1.

"Селтик" Марьяна Шведа дома победил румынский "Клуж" 2: 0. Украинского форварда не было даже в заявке команды в группе "Е". В другой игре "Лацио" победил "Ренн" 2: 1

Шведа не было даже в заявке "Селтика"



Команда украинского защитника Валерия Бондаренко "Витория Гимараеш" в группе "F" уступила дома "Айнтрахта" 0: 1. Бондаренко не было даже в заявке португальского клуба. "Арсенал" уничтожил дома "Стандард" 4: 0

В группе "G" "Фейеноорд" переиграл "Порту" 2: 0, а "Янг Бойз" был сильнее "Рейнджерс" 2: 1.

Сергей Ребров опозорился в матче против болганського "Лудогорца". Его "Ференцварош" проиграл 0: 3. Эти команды встречали в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Тогда подопечные Реброва были сильнее. Московский ЦСКА дома проиграл "Эспаньолу" 0: 2.

Команда Реброва потерпела разгромное поражение от бывшего соперника



В группе "К" "Бешикташ" дома проиграл "Вулвехемптону" 0: 1, а "Брага" сыграла вничью с "Слованом" 2: 2.

"Астана" Роман Григорчук дома уступила "Партизану" 1: 2, а АЗ и "Манчестер Юнайтед" сыграли в нулевую ничью.

Матчи 3-го тура Лиги Европы состоятся 24 октября. "Динамо" дома примет "Копенгаген", а "Александрия" сыграет в гостях против "Сент - Этьен".