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понедельник, 03 января 2022 15:04

Продал все медали. Легендарный легкоатлет умер на чужбине

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Продал все медали. Легендарный легкоатлет умер на чужбине
Виктор Санеев мог четыре раза выиграть ОлимпиадуФото: РИА "Новости"

Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке легендарный легкоатлет Виктор Санеев. Виктору было 76 лет.

"Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет умер трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времен Виктор Санеев", – говорится в сообщении.

Санеев родился в Сухуми и жил и тренировался в Тбилиси.

Санеев – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 Санеев завоевал серебро. В Мюнхене и Монреале он вообще не почувствовал конкуренции.

Свои победы он часто одерживал в последних попытках. В частности, так было в Мексике. На Олимпиаде в Москве 34-летний Санеев тоже завоевал серебро в последней попытке.

Виктор Санеев трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.

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После распада СССР Санеев вместе с женой и сыном уехал в Австралию, где в Сиднее работал учителем физкультуры в школе и подрабатывал, развозя пиццу. Из-за тяжелого финансового положения вынужден был продать свои олимпийские медали. Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

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Дата
03
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