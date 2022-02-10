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четверг, 10 февраля 2022 21:12

Продает товары в русских рублях. Усик открыл свой магазин

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Чемпион мира по супертяжелой категории Александр Усик запустил магазин, где продает одежду под собственным брендом.

В официальном магазине Усика можно купить товары в российских рублях, сообщает "Сегодня".

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Интернет магазин имеет дополнительный сервис для россиян – они могут купить любой товар, заплатив своей национальной валютой.

Интересно, что цены в рублях и долларах немного дороже, чем в гривне. Но это, скорее всего, связано с нестабильными курсами иностранных валют. Радует, что хоть доставка в РФ не бесплатна.

Автор: "Сегодня"
 

В последнем поединке Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.

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Дата
10
февраля

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