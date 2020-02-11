"Проблемы" Динамо" связаны со стилем управления" - Андронов

Алексей Андронов является давним сторонником киевского "Динамо". Фото: с отрытых источников

Российский журналист, бывший комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов рассказал о проблемах киевского "Динамо".

"Проблемы "Динамо" последних лет связаны именно с устаревшим стилем управления. Они сейчас пытаются сделать несколько шагов, перескочить через несколько уровней и догнать время. Я надеюсь, что у них получится. Проблема в том, что очень маленький круг людей, которым Суркисы доверяют. И Михайличенко из их числа. Назначение тренером спортивного директора, который принимал участие в комплектовании этой команды - это был ход, на поверхности ", - цитирует Андронова" Динамо от Шурика ".

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В текущем сезоне "Динамо" не смогло выйти в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы не вышли из группы. В УПЛ отстают от "Шахтера" на 14 очков.