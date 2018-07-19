Призер Олимпиады умер в больнице после ножевых ранений

Врачи не смогли спасти Тена после нападения преступников. Фото: Взятка 24

Фигурист Денис Тен, призер Олимпиады в Сочи-2014, умер в больнице Алматы из-за ножевого ранения.

Сегодня на казахстанца Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15:00 в центре Алматы.

25-летний спортсмен получил ножевое ранение бедра и был доставлен в реанимацию. К этому моменту он потерял около трех литров крови, информирует Vesti.kz.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бурное празднование победы сборной Франции привело к смертям и столкновениям с полицией

Тен был бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.