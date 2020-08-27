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четверг, 27 августа 2020 15:21

Притула жестко раскритиковал приход Луческу в "Динамо"

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Притула жестко раскритиковал приход Луческу в &quot;Динамо&quot;
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинский шоумен Сергей Притула раскритиковал нового главного тренера "Динамо" Мирча Луческу.

Притула припомнил румынском тренеру работу в российском "Зените".

"Луческу у руля "Динамо"- это адское пекло и тотальное неуважение. Но на что мы можем повлиять? Мы можем только морально капать на мозги дядям, которым это безразлично. Это их клуб, они себе так решили и сделали. Что думают фанаты и легендарные "динамовцы" - им наплевать.

Мне не сильно интересны перспективы "Динамо" под руководством Луческу. Дело в нем, как в человеке, которому глубоко наплевать - что Украина, что Россия. Этот скот бежал из Донецка, который захватили россияне, чтобы в Киеве отсидеть попку и свалить в Россию на заработки. А потом он будет ходить по городу и рассказывать мне, что мы с русскими - одна страна? Пошел в задницу. Простите, я немного некрасиво говорю, надо слова подбирать, но уважения к нему ноль, отвращения - достаточно", - сказал Притула в эфире YouTube-канал Sport Arena

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Мирча Луческу начал работу с "Динамо" с разгрома "Олимпика" в первом туре УПЛ и победы над "Шахтером" в Суперкубке Украины.

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27
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