Президента украинского футбольного клуба пожизненно дисквалифицировали из футбола

Олег Собуцкий больше не имеет права заниматься футболом. Фото: УАФ

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетный президент перволигового "Агробизнеса" Олег Собуцкий пожизненно отстранен от футбольной деятельности.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал Собуцкого за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" и "Миная", сообщает "Спортарена".

Руководителю клуба не понравилась работа главного арбитра матча. После игры он зашел в судейской комнату с охранниками.

Кроме дисквалификации Собуцкого, "Агробизнес" оштрафован на 500 тысяч гривен.

Сам почетный президент "Агробизнеса" отрицал свою вину и утверждал, что лично сдерживал людей от избиения Иванова.

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В текущем чемпионате Украины в первой Лиге "Агробизнес" занимает четвертое место в турнирной таблице.