Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити"

Кейн не хочет играть за "Тоттенхэм". Фото: Reuters

Президент "Тоттенхэм Хотспур" Дэниел Леви планирует встретиться с руководством "Манчестер Сити" сегодня, 15 августа, во время матча команд в 1-м туре АПЛ, сообщает Telegraph. По данным источника, Леви отказался принять предложение "Сити" о продаже нападающего Гарри Кейна. На встрече бизнесмен сообщит "Манчестер Сити", что Кейн останется в лондонском клубе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" готовят новое предложение по трансферу игрока. Клуб готов заплатить за англичанина € 150 млн. "Тоттенхэм" не хочет расставаться с игроком. Но ранее уже сообщалось, что Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити".

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Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.