Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити"

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 117
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1674
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1368
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1683
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1584
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4572
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
3 Просмотров: 351
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 423
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 486
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
воскресенье, 15 августа 2021 15:04

Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити"

  Комментировать
Президент &quot;Тоттенхэма&quot; не продаст Кейна в &quot;Манчестер Сити&quot;
Кейн не хочет играть за "Тоттенхэм". Фото: Reuters

Президент "Тоттенхэм Хотспур" Дэниел Леви планирует встретиться с руководством "Манчестер Сити" сегодня, 15 августа, во время матча команд в 1-м туре АПЛ, сообщает Telegraph. По данным источника, Леви отказался принять предложение "Сити" о продаже нападающего Гарри Кейна. На встрече бизнесмен сообщит "Манчестер Сити", что Кейн останется в лондонском клубе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" готовят новое предложение по трансферу игрока. Клуб готов заплатить за англичанина € 150 млн. "Тоттенхэм" не хочет расставаться с игроком. Но ранее уже сообщалось, что Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма", а за основу "шпор" дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 12087
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 4977
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4572
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3429
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
4
 Просмотров: 3222
Спорт
Умер Герд Мюллер — бомбардир нации
Умер Герд Мюллер — бомбардир нации Просмотров: 162
Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист
Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист Просмотров: 315
В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты "Бенфики"
В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты "Бенфики" Просмотров: 558
Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука
Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука Просмотров: 639
Моуринью покупает форварда "Челси"
Моуринью покупает форварда "Челси" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 77
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть