Президент "Реала" хочет создать Суперлигу на 40 команд

Флорентино Перес несколько раз предлагал создать Суперлигу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил создать европейскую футбольную Суперлигу, сообщает "Нью Йорк Таймс". Идея Переса - конкурировать с самыми богатыми клубами пяти ведущих чемпионатов континента - Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Сообщает "Террикон".

По типу профессиональных лиг Северной Америки, Суперлига будет разделена на два дивизиона по 20 команд, и в течение сезона они будут играть между собой. Участвующие клубы не будут играть в своих национальных чемпионатах или европейских турнирах. После окончания сезона будет проводиться повышение в элитный дивизион для лучших со второго уровня, однако никто не будет покидать второй дивизион.

Перес считает, что участие в новой Суперлиге почти удвоит годовые доходы клубов. Он уже обсуждал свою идею с некоторыми руководителями ведущих европейских клубов, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига наций 2020/21: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке

Ожидается, что это предложение встретит сильное сопротивление со стороны национальных федераций, так как уровень клубных чемпионатов резко снизится. УЕФА, безусловно, будет в серьезной оппозиции, так как отсутствие ведущих клубов резко снизит интерес к Лиге чемпионов, которая генерирует серьезный доход для Европейского футбольного союза.