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пятница, 06 декабря 2019 14:03

Президент "Реала" хочет создать Суперлигу на 40 команд

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Президент &quot;Реала&quot; хочет создать Суперлигу на 40 команд
Флорентино Перес несколько раз предлагал создать Суперлигу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил создать европейскую футбольную Суперлигу, сообщает "Нью Йорк Таймс". Идея Переса - конкурировать с самыми богатыми клубами пяти ведущих чемпионатов континента - Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Сообщает "Террикон".

По типу профессиональных лиг Северной Америки, Суперлига будет разделена на два дивизиона по 20 команд, и в течение сезона они будут играть между собой. Участвующие клубы не будут играть в своих национальных чемпионатах или европейских турнирах. После окончания сезона будет проводиться повышение в элитный дивизион для лучших со второго уровня, однако никто не будет покидать второй дивизион.

Перес считает, что участие в новой Суперлиге почти удвоит годовые доходы клубов. Он уже обсуждал свою идею с некоторыми руководителями ведущих европейских клубов, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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Ожидается, что это предложение встретит сильное сопротивление со стороны национальных федераций, так как уровень клубных чемпионатов резко снизится. УЕФА, безусловно, будет в серьезной оппозиции, так как отсутствие ведущих клубов резко снизит интерес к Лиге чемпионов, которая генерирует серьезный доход для Европейского футбольного союза.

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