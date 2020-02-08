Президент "Баварии" назвал Роналду слишком старым

5 февраля Кришниано Роналду исполнилось 35 лет. Фото Рейтер

Президент мюнхенской "Баварии", Герберт Хайнер опроверг информацию об интересе клуба к португальскому форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Конечно, в прессе появляется много имен, это понятно. Но Роналду слишком стар для нас", – сказал Хайнер. Сообщает "Трибуна".

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Сейчас ему 35 лет.

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"Бавария" идет на первом месте в чемпионате Германии. Мюнхенцы набрали 42 балла. На втором месте РБ "Лейпциг". У него на одно очко меньше.