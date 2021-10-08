Президент "Барселоны" рассказал, уволит ли Кумана

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не планирует увольнять тренера команды Рональда Кумана.

Лапорта выразил полную поддержку наставнику "Барсы" в следующих матчах.

"Болельщики, включая Кумана, разочарованы ситуацией. Президент должен проанализировать ситуацию и принять решение. Выслушав доверенных людей, я пришел к выводу, что должен действовать так же, как и с Фрэнком Райкардом (бывший тренер команды. - Gazeta.ua).

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Куман заслуживает доверия. В первую очередь потому, что он любит "Барсу". Это видно, когда общаешься с ним. Во-вторых, он легенда "Барселоны". Это важно. К тому же возник спортивный и институциональный кризис.

Мне нужно было понять, стоит ли верить в команду. Я спросил Кумана: "Ты веришь в эту команду?" Он ответил: "Конечно, но нужно, чтобы восстановились травмированные". Я увидел человека, который хочет продолжать", - заявил Лапорта в эфире RAC1.

"Барселона" является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Команды сыграют между собой в третьем и четвертом туре. Первая игра состоится 20 октября в Испании. За две недели команды проведут матч в Киеве.

17 октября "Барселона" проведет домашний матч чемпионата Испании против "Валенсии". Начало игры в 22:00.