Премьер Гончарук призвал арабских шейхов покупать украинские клубы

Арабских шейхов приглашают инвестировать в украинскую Премьер-лигу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES 2019 призвал инвесторов из Катара покупать украинские футбольные клубы.

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", — цитирует Гончарука Sportarena.

Алексей Гончарук избран Премьер-министром Украины 29 августа.

В данный момент в УПЛ выступает 12 клубов, но со следующего сезона их станет 14, а затем — 16.

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Лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги удерживает "Шахтер", за ним идут "Десна" и "Заря".