Предателю Украины настойчиво посоветовали умерить финансовый аппетит

Андрей Канчельский игнорировал сборную УкраиныФото: РИА "Новости"

Уроженец Кропивницкого и бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис обратился в российскую полицию из-за угроз расправой.

По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе "Оазис" к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому "Новбахору" (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису €1,6 млн долга). Андрею предложили согласиться на €80 тыс. Если откажется - пообещали сделать инвалидом. Канчельскис решил не соглашаться на предложение и отправился в полицию. Там начали проверку.

Канчельскис работал в "Новбахоре" с октября 2018-го по июнь 2019 года. В августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года покинул занимаемый пост. Причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по выплатам.

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В конце 1980-х Андрей Канчельскис выступал за киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Именно из Донецка он уехал в Манчестер, отказался от приглашения сборной Украины и стал выступать за сборную России.