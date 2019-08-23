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пятница, 23 августа 2019 12:30

Предатель Украины не сыграет за Россию на чемпионате мира

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Предатель Украины не сыграет за Россию на чемпионате мира
Джоэль Боломбой не захотел играть за сборную Украины

Центровой Джоэль Боломбой из-за проблем со стопой не сможет сыграть на чемпионате мира по баскетболу в Китае.

Игрок сможет приступить к тренировке только через 2-3 недели. В то время как чемпионат мира по баскетболу 2019 состоится в Китае с 31 августа во 15 сентября.

Боломбой родился в Донецке. Отец Джоэля - конголезец. Однако в 4-летнем возрасте семья перебралась в США, где парень закончил школу и выступал за баскетбольную команду университета "Вебер Стейт".

В 2016 году его на драфте выбрала команда "Юта Джаз" под пятьдесят второй номером. Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем сыграл лишь в 20 матчах за эти клубы в NBA. Больше времени играл в G-League.

В этом же 2017 году 206-сантиметровый игрок вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки на Евробаскет. Однако на турнир игрок так и не поехал. В целом его неоднократно вызывали в сборную Украины. Но он каждый раз находил причины отказать. Летом 2018 игрок перебрался в российский клуб ЦСКА и решил принять российское гражданство.

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Сборная России на первом групповом этапе Чемпионата мира 2019 сыграет с Нигерией, Аргентиной и Южной Кореей. Впервые в турнире сыграют 32 сборные, семь из которых получают путевки на Олимпийские игры 2020.

https://24tv.ua
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23
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