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суббота, 29 мая 2021 09:34

Правило гола на выезде доживает последние дни

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Правило гола на выезде доживает последние дни
Правило выездного гола сломало немало тренерских судеб. Фото: Reuters

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение полностью отменить правило выездного гола для еврокубков. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своём "твиттере".

На заседании, которое прошло в португальском городе Порту, УЕФА был осведомлён, что присутствует полная поддержка от клубов по вопросу отмены правила. Ранее ведущие клубы Европы отвергали такой вариант поправок, придерживаясь концепции того, что голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола. Сейчас же была достигнута договорённость об абсолютном исключении данного пункта.

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Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА. Согласно действующему регламенту, при равном счёте в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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29
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