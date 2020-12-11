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Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6 тура Лиги Европы

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Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6 тура Лиги Европы
"Гент" Романа Яремчука проиграл все 6 матчей в группе. Фото: УАФ

10 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы.

В группе А болгарский ЦСКА победил "Рому" - 3:2. В другом матче "Янг Бойз" одолел румынский "Клуж". Из группы вышли представители Италии и Швейцарии.

Результативными вышли матча в группе В. "Арсенал" в гостях победил ирландский "Дандолк" - 4:2, а в другом матче группы норвежский "Мольде" и австрийский "Рапид" сыграли вничью - 2:2. Из группы вышли англичане и норвежцы.

В группе С матча завершились победами хозяев. "Байер" разгромил "Славию" Прага - 4:0. А израильский "Хапоэль Беэр-Шева" победил "Ниццу" - 1:0. Победителем группы стал "Байер", а второе место заняла "Славия"

"Бенфика" разошлась миром с бельгийским "Стандардом" - 2:2, а в другом матче группы D польский "Лех" дома проиграл "Глазго Рейнджерс" - 0:2. Далее следуют "Рейнджерс" и "Бенфика".

Турецкий "Сивасспор" проиграл "Маккаби" Тель-Авив - 0:1. А другой матч группы и "Карабах" - "Вильярреал" не состоялся. Из группы вышли представители Испании и Израиля.

В группе Е греческий ПАОК сыграл вничью с испанской "Гранадой" - 0:0, а ПСВ дома разгромил кипрскую "Омония" - 4:0. Далее идут голландцы и испанцы.

Хорватский "Риека" победила АЗ в группе F - 2:1, а "Наполи" и "Реал" Сосьедад разошлись миром - 1:1. Из группы вышли "Наполи" и "Сосьедад"

В группе J "Тоттенхэм" дома победил бельгийский "Антверпен" - 2:0, а болгарский "Лудогорец" проиграл команде Евгения Чеберко пожалуйста - 1: 3. Команда Жозе Моуриньо и "Антверпен" идут дальше.

"Милан" в гостях минимально одолел "Славию" - 1:0, а в другом матче группы Н "Селтик" в результативном матче победил "Лилль" - 3: 2. Из группы вышли итальянцы и французы.

"Динамо" Загреб дома разобрался с московским ЦСКА группе К - 3:1, а в другом матче австрийское "Вольфсберг" дома одолел "Фейеноорд" - 1:0. Первое место заняло "Динамо", а на второй строчке "Вольфсберг".

Команда Романа Яремчука "Гент" была разгромлена в Германии "Хоффенхаймом" - 1:4, а "Црвена Звезда" и чешский "Слован" не смогли выявить сильнейшего - 0:0. Далее следуют немцы и сербы.

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Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится 14 декабря.

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