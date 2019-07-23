Появился новый звездный претендент на Неймара

Неймар настроен покинуть ПСЖ

Туринский "Ювентус" стал еще одним претиндентом на форварда ПСЖ Неймара.

Руководство "Ювентуса" готовит рыночное предложение ПСЖ о трансфере нападающего французской команды Неймара, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Goal.com.

По информации издания, итальянский клуб готов обменять игрока сборной Бразилии на полузащитника Блеза Матюйди и форварда Пауло Дибала, а также доплатить значительную сумму.

В то же время отмечается, что ПСЖ не заинтересован в других игроках, считая состав укомплектованным, а рассматривает только финансовые предложения по 27-летнего футболиста.

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В СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" предложил за Неймара 90 млн евро и валлийского нападающего Гарета Бейла. На прошлой неделе ПСЖ уже отклонил предложение "Барселоны", которая предлагала французам права на Коутиньо и Усмана Дембеле, а также дополнительно была готова доплатить 40 млн евро .