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пятница, 21 мая 2021 13:27

Появился новый претендент на Лунина

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Появился новый претендент на Лунина
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Середняк чемпионата Испании "Гранада" заинтересована в услугах вратаря сборной Украины и "Реала" 22-летнего Андрея Лунина.

"Гранада" в лице украинца видит замену своему основному вратарю Руи Силве, сообщает AS.

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Португальский голкипер не хочет продлевать контракт с командой и летом станет игроком "Бетиса".

Лунин не прочь пойти в аренду, но "Реал" не слишком хочет отпускать украинца на тот случай, если у Тибо Куртуа возникнут какие-то проблемы.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" только один матч в Кубке Испании. "Сливочные" уступили представителю третьего дивизиона "Алькояно".

Украинский вратарь выступает в Испании с 2018 года. За это время он набирался опыта выступая в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Объединенное".

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21
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