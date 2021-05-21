Появился новый претендент на Лунина

Середняк чемпионата Испании "Гранада" заинтересована в услугах вратаря сборной Украины и "Реала" 22-летнего Андрея Лунина.
"Гранада" в лице украинца видит замену своему основному вратарю Руи Силве, сообщает AS.
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Португальский голкипер не хочет продлевать контракт с командой и летом станет игроком "Бетиса".
Лунин не прочь пойти в аренду, но "Реал" не слишком хочет отпускать украинца на тот случай, если у Тибо Куртуа возникнут какие-то проблемы.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" только один матч в Кубке Испании. "Сливочные" уступили представителю третьего дивизиона "Алькояно".
Украинский вратарь выступает в Испании с 2018 года. За это время он набирался опыта выступая в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Объединенное".
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