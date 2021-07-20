Появился новый претендент на Довбика

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

"Трабзонспор" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

"СК Днепр-1" выставил ценник в €5 млн, который не отпугнул турок, сообщает Sabah.

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Турецкий клуб был поражен игрой Добвика на Евро и планирует усилить атаку украинском в новом сезоне.

По сообщению СМИ, в услугах Довбика также заинтересованы итальянские клубы "Торино", "Фиорентина", бельгийский "Гент".

Артем Довбик забил победный гол сборной Украины на Евро-2020/21 в ворота сборной Швеции. Это позволило команде Андрея Шевченко выйти в 1/4 финала турнира. С 2020 года Довбик выступает за "Днепр-1". Часть прав на футболиста принадлежит датскому "Митьюлланну". В прошлом сезоне "Трабзонспор" занял четвертое место в чемпионата Турции и будет играть в Лиге Европы.