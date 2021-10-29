Появился новый кандидат на должность тренера "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Лестера" 48-летний Брэндон Роджерс может возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Красные дьяволы" изучают кандидатов на замену тренеру Уле Гуннару Сульшеру, если он не исправит ситуацию в команде, сообщает ESPN.
Если Сульшера уволят, манкунианцы могут попытаться назначить тренера "Лестера",
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Кандидатуру английского специалиста поддерживает руководство "Юнайтед".
Решающими для будущего Сульшера станут следующие две игры - с "Тоттенхэмом" и "Аталантой".
До "Лестер" Роджерс работал с "Селтиком" и "Ливерпулем", с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14.
Сульшера могут уволиться из-за неудовлетворительных результатов команды. В последнем туре манкунианцы проиграли "Ливерпулю" - 0:5.
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