Появился новый кандидат на должность тренера "Манчестер Юнайтед"

Брендон Роджерс выиграл чемпионство с "Селтиком" Фото: Reuters

Наставник "Лестера" 48-летний Брэндон Роджерс может возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" изучают кандидатов на замену тренеру Уле Гуннару Сульшеру, если он не исправит ситуацию в команде, сообщает ESPN.

Если Сульшера уволят, манкунианцы могут попытаться назначить тренера "Лестера",

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Кандидатуру английского специалиста поддерживает руководство "Юнайтед".

Решающими для будущего Сульшера станут следующие две игры - с "Тоттенхэмом" и "Аталантой".

До "Лестер" Роджерс работал с "Селтиком" и "Ливерпулем", с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14. Сульшера могут уволиться из-за неудовлетворительных результатов команды. В последнем туре манкунианцы проиграли "Ливерпулю" - 0:5.