Появился неожиданный претендент на пост главного тренера "Динамо"

После поражения от "Десны" в Киеве начали появляться разговоры о возможной отставке Олесия Михайличенко. Называется даже имя Олега Кононова, который может возглавить "Динамо".
Популярный журналист и комментатор Алексей Андронов высказал свое отношение к информации о том, что киевское "Динамо" может возглавить нынешний наставник московского "Спартака" Олег Кононов.
"Это полная и редкая ерунда. Нет ни одного шанса, чтобы Кононов возглавил "Динамо" Киев. Скорее это сделает Газзаев. Сын ", - написал Андронов в своем телеграмм-канале.
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Владимир Газзаев - сын российского тренера Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию", ЦСКА, сборную России и киевское "Динамо". Владимир Газзаев работал "Алании" ,"Тоболе", "Актобе", "Рустави". Сейчас находится без работы.
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