Появился неожиданный претендент на пост главного тренера "Динамо"

Владимира Газзаева уволили с казахского "Тобола" после того, как он не прошел квалификацию Лиги Европы

После поражения от "Десны" в Киеве начали появляться разговоры о возможной отставке Олесия Михайличенко. Называется даже имя Олега Кононова, который может возглавить "Динамо".

Популярный журналист и комментатор Алексей Андронов высказал свое отношение к информации о том, что киевское "Динамо" может возглавить нынешний наставник московского "Спартака" Олег Кононов.

"Это полная и редкая ерунда. Нет ни одного шанса, чтобы Кононов возглавил "Динамо" Киев. Скорее это сделает Газзаев. Сын ", - написал Андронов в своем телеграмм-канале.

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Владимир Газзаев - сын российского тренера Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию", ЦСКА, сборную России и киевское "Динамо". Владимир Газзаев работал "Алании" ,"Тоболе", "Актобе", "Рустави". Сейчас находится без работы.