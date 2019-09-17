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вторник, 17 сентября 2019 11:03

Появился неожиданный претендент на пост главного тренера "Динамо"

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Появился неожиданный претендент на пост главного тренера &quot;Динамо&quot;
Владимира Газзаева уволили с казахского "Тобола" после того, как он не прошел квалификацию Лиги Европы

После поражения от "Десны" в Киеве начали появляться разговоры о возможной отставке Олесия Михайличенко. Называется даже имя Олега Кононова, который может возглавить "Динамо".

Популярный журналист и комментатор Алексей Андронов высказал свое отношение к информации о том, что киевское "Динамо" может возглавить нынешний наставник московского "Спартака" Олег Кононов.

"Это полная и редкая ерунда. Нет ни одного шанса, чтобы Кононов возглавил "Динамо" Киев. Скорее это сделает Газзаев. Сын ", - написал Андронов в своем телеграмм-канале.

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Владимир Газзаев - сын российского тренера Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию", ЦСКА, сборную России и киевское "Динамо". Владимир Газзаев работал "Алании" ,"Тоболе", "Актобе", "Рустави". Сейчас находится без работы.

https://dynamo.kiev.ua
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Дата
17
сентября

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