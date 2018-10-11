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четверг, 11 октября 2018 14:06

Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов

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Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Кокорин, справа, и Мамаев любят веселую жизнь. Фото: Instagram

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые в пьяном виде избили людей в Москве, пообщались со следователями. Игроков сборной России задержали по подозрению в хулиганстве.

Спортсменов попросили назваться и задали вопрос о причине их задержания. На кадрах видно, как Мамаев прячет лицо и в определенный момент отказывается отвечать на вопрос следователя. Кокорин же смотрит в камеру и демонстрирует готовность к разговору.

Сначала Павел Мамаев ответил на вопрос о том, как его зовут, назвал дату рождения и причину задержания, но далось это ему с трудом.

Признаете вы свою причастность к произошедшему инциденту? - следом задают вопрос Мамаеву.

- Это интервью или что? - вдруг переспросил футболист, увидев, что его снимает камера.

Нет, это не интервью, это съемка ведомственная, - отвечает за камерой женский голос.

- Отказываюсь отвечать на вопрос, - говорит Мамаев и вновь опускает голову.

Следом в ролике появился, удобно откинувшись в кожаном кресле, Александр Кокорин. Он также назвал свое имя, дату рождения. Затем ему задали вопрос о том, почему он задержан.

- Задержан? А-а-а... почему... э-э-э... как объяснить, не знаю, - ответил Кокорин с небольшой улыбкой.

Затем сотрудник полиции наводящими вопросами вывела Кокорина на ответ.

- По подозрению в нанесении тяжких... двум гражданам, - говорит Кокорин и снова слегка улыбается.

Соучастникам лично и через родственников предложено в ближайшее время явиться для допроса. В числе нападавших Кирилл Кокорин, 19-летний брат Александра Кокорина, отчисленный из вуза за неуспеваемость.

Избитый футболистами директор департамента Минпромторга Денис Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы после драки с Александром Кокориным. Об этом в эксклюзивном интервью "Коммерсантъ FM" рассказал его адвокат Геннадий Удудян.

"Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье "побои". Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность", — заявил Удунян.

Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным в одном из кафе в центре Москвы. На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.

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Пак и Гайсин были доставлены в больницу, футболисты скрылись до прибытия полиции.

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