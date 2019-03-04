Поветкин рассказал, будет ли биться с Усиком

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал возможный поединок с украинцем Александром Усиком.
"На сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет.
Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться", – сказал Поветкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутер рассказал, состоится ли бой Усик - Поветкин
Ранее Эдди Хирн сообщал, что Поветкин хочет провести промежуточный бой перед встречей с Усиком.
Поединок Поветкин - Усик планировался на 18 мая в Чикаго на DAZN.
Комментарии