Поветкин рассказал, будет ли биться с Усиком

Усик может встретиться с россиянином Поветкиным. Фото: Bad Left Hook

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал возможный поединок с украинцем Александром Усиком.

"На сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет.

Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться", – сказал Поветкин.

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Ранее Эдди Хирн сообщал, что Поветкин хочет провести промежуточный бой перед встречей с Усиком.

Поединок Поветкин - Усик планировался на 18 мая в Чикаго на DAZN.