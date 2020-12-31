Поветкин не хочет драться с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин не хочет драться против украинца Александра Усика.

По словам Поветкина, он не сбивается боксировать против Усика, потому что они дружат.

"Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные дружеские отношения

При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет ", - сказал Поветкин в интервью Rsport.ria.ru.

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В своем последнем бою Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей.