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понедельник, 11 ноября 2019 17:10

"Поведение Тайсона напоминало кем-то срежиссированный спектакль" - комментатор

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&quot;Поведение Тайсона напоминало кем-то срежиссированный спектакль&quot; - комментатор
Алексей Андронов не верит в искренность Тайсона. Фото: из открытых источников

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал скандальный эпизод в матче "Шахтер" - "Динамо".,

"Конечно, ситуация неприятная. Безусловно, если был проявление расизма со стороны фанатов киевского" Динамо ", клуб обязан понести наказание. Это даже не обсуждается. Заявления, прозвучавшие со стороны обеих команд, хотя и несколько отличаются, однако, едины в главное: с расизмом нужно бороться всеми возможными способами.

Однако мне показалось, что действия Тайсона носили театральный характер. Вообще, насколько я понимаю, инцидент возник даже не с Тайсоном, а с Дентиньо, который грубо атаковал Бущана. Сам поступок Тайсона, который выбил мяч на трибуны и показал известный жест, странный, поскольку так себя игроки не ведут. Вратарь московского "Локомотива" Гильерме, о котором болельщики "Спартака" поют песни, называя его обезьяной, только смеется в ответ. Акция Тайсона была, похоже, отработана так, чтобы придать этому инциденту дополнительной огласки и красок.

Фанат "Спартака" поют оскорбительные после о вратаря "Локомотива" Гильерме

Разумеется, эту историю сразу же подхватили российские СМИ, которые вовсю говорят о заговоре украинских националистов против "Шахтера", добавляя керосина в то конфликт между странами, который и так не дает никому покоя.

Повторю, речь не идет об оправдании фанатов "Динамо", а потому, как реакция игрока "Шахтера" была адекватна события, а не игрой на публику (в лучшем случае) или отработкой, написанного кем-то сценарию (в худшем), - отметил Андронов в комментарии "Динамо от" Шурика ".

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Матч "Шахтер" - "Динамо" завершился победой "горняков 1: 0. Теперь команда Каштру опережает своего главного оппонента в чемпионате на 13 очков.

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