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среда, 09 сентября 2020 12:08

Потерял бутсы. Назвали причину, почему "Динамо" отказалось от бразильца

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Потерял бутсы. Назвали причину, почему &quot;Динамо&quot; отказалось от бразильца
Клейтон пребывает в Киеве больше месяца. Фото "Атлетико Минейро"

Бразилец Клейтон, который до сих пор находится в лагере "Динамо", абсолютно не впечатлил тренера Мирчу Луческу.

Оказывается, вероятный новичок потерял свои бутсы после приезда в Украину и вынужден был играть в чужих. Поскольку размер не подошел, Клейтон очень натер ногу и выбыл из тренировочного процесса на длительное время. Из-за этого он существенно отстал от других игроков и теперь покинет клуб. Об этом сообщает sportanalytic.com.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" в конце июля и уже успел выиграть с клубом Суперкубок.

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