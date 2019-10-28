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понедельник, 28 октября 2019 08:46

Потеря очков "Гента" и голевая феерия "Аталанты": результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках

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Потеря очков &quot;Гента&quot; и голевая феерия &quot;Аталанты&quot;: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Руслан Малиновский помог своей команде разгромить "Удинезе", Фото: ФК "Аталанта"

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в своих национальных чемпионатах. Gazeta.ua знакомит читателей с их результатами.

"Динамо" Загреб после ничьи в Харькове преодолело минимально "Осиек" 1: 0. Единственный мяч в игре в конце первого тайма забил Дамиан Кодзьор. "Манчестер Сити" не знал никаких проблем в игре против "Астон Виллы". Подопечные Гвардиолы легко победили соперника 3: 0. Все мячи были забиты во второй половине игры. "Горожане" доигрывали матч в меньшинстве после удаления Фернандиньо за 3 минуты до конца игры. "Аталанта" разгромила "Удинезе" 7: 1. Руслан Малиновский появился на поле в начале второго тайма, когда счет игры уже был 5: 1 .. Украинец результативными действиями не отметился. Гости из 32 минуты играли в меньшинстве.

После визита в Киев матч "Копенгагена" против "Орхуса" в чемпионате Дании перенеси на понедельник 28 октября. Так же в этот день сыграет другой соперник киевлян "Мальме" "Лугано" в чемпионате Швейцарии проиграл "Сент Галену" 1:3.

Соперник "Александрии" "Сент - Этьен" дома не смог победить "Етьен" 2: 2. Хозяева выходили вперед, но вынуждены были отыгрываться за второй половине матча. "Вольфсбург" сыграл в безголевую ничью с "Аусборгом". "Гент" с Яремчуком, Безусом и Пластуном в составе не смог победить "Сент - Трюйден". Команда украинцев много атаковала, но так и не смогла забить гол. Поэтому матч завершился нулевой ничьей. Теперь "Гент" только 4-й в чемпионате Бельгии и отстает от лидера "Брюгге" на 6 очков.

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В чемпионате Украины "Шахтер" и "Александрия" разделили очки, а "Динамо" сенсационно упустило победу над аутсайдером "Карпатами" на последних минутах игры.

Автор: Сергей Тищенко
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