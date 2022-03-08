Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом

АрманДюплантис превзошел рекорд на 1 см. Фото: REUTERS

Шведский спортсмен 22-летний Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

На соревнованиях в сербском Белграде швед обновил мировой рекорд с третьей попытки взяв планку на высоте 6.19 м, сообщает Sport.ua.

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Отметим, что Арман превзошел свой предыдущий рекорд, установленный в Шотландии, на 1 см.

Долгое время мировой рекорд 6.15 м принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке.

Дюплантис – шведский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2020 года. Серебряный призер чемпионата мира 2019, чемпион Европы 2018, чемпион Европы в помещении 2021 года.