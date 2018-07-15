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воскресенье, 15 июля 2018 15:50

После провала на Кубке мира, тренер Аргентины получит 2 млн евро

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После провала на Кубке мира, тренер Аргентины получит 2 млн евро
Сампаоли получит 2 млн евро за разрыв контракта.

Главный тренер сборной Аргентины покидает свой пост. Хорхе Сампаоли после провального выступления на Кубке мира будет освобожден от должности. Но не просто так, а еще и получит немалую компенсацию.

"Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и 58-летний специалист договорились о разрыве контракта. Формально договор еще не расторгнут, но все условия уже согласованы.

Сампаоли согласился пойти на уступки AFA и вместо положенных по контракту 8 млн долларов отступных получит 2 млн ", - сообщает "Футбол24".

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Сборная Аргентины провалила Кубок мира. Сначала они едва преодолели групповой этап, а в 1/8 уступили сборной Франции.

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