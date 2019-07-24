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среда, 24 июля 2019 15:02

После поражения от "Колоса" в "Динамо" испортилась атмосфера

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После поражения от &quot;Колоса&quot; в &quot;Динамо&quot; испортилась атмосфера
Суркис на свой риск оставил Хацкевича

Киевское "Динамо" неубедительно провела контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. В последнем поединке бело-синие уступили новичку УПЛ "Колоса" со счетом 1:3.

Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, на поражение негативно отреагировал президент клуба Игорь Суркис.

"Такая реакция (со стороны владельца. - Gazeta.ua) коллектив раздраконила, не в очень хорошем смысле", - отмечает журналист. Об этом пишет ua-football.com

Напомним, что уже в субботу, 28 июля, "Динамо" начинает новый сезон матчем за Суперкубок против "Шахтера". При этом Александр Хацкевич не сможет задействовать нескольких игроков из-за повреждений. В частности, игру пропустит Фран Соль, под вопросом участие Виктора Цыганкова.

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Шестого августа киевляне сыграют первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге".

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